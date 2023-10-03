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Nacvark
Австралия по заказу США отправит Украине антидроновые комплексы Slinger на сумму $170 млн.
Их разместят на бронетранспортёрах.

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Австралийская компания Electro Optic Systems передаст Украине антидроновые комплексы Slinger, закупленными для них Соединённые Штатами Америки. В компании отметили, что они гордятся поддержкой украинской армии и народа Украины.

Антидроновый комплекс Slinger сконструирован на базе 30-мм пушки M230LF и 7,62мм пулемёта MAG58, устанавливаемого на пикапе GMC Denali. Система имеет тепловизионные и ночные прицелы, а пушка калибра 30-мм позволяет вести огонь по транспортным средствам и воздушным целям типа вертолётов единичными выстрелами в режиме 100 или 200 выстрелов в минуту.

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Вице-президент Electro Optic Systems Мэтт Джонс утверждает, что разработка лазерной технологии всё ещё продолжается, поэтому её передачу украинцам пока что не рассматривают. Всего было подписано два контракта.

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Первый подписанный контракт представляет из себя передачу Украине 110 систем, которыми будут оснащены американские бронетранспортёры M113. Другой контракт подразумевает отправку систем под наименованием «Практика», которые интегрируют в австралийские бронетранспортёры Bushmaster. Общая сумма контрактов составляет около 170 миллионов долларов.

#украина #сша #австралия #slinger
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