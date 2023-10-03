Глава службы по внешним связям Евросоюза заявил о возможности вступления Украины в союз даже во время боевых действий.

Недавно Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель совершил визит в Одессу, откуда направился в Киев, где было объявлено о проведении первого за историю Украины заседания министров иностранных дел европейских государств. Украина была представлена как страна-кандидат на вступление и будущий участник союза.

Европейский чиновник признал, что ситуация в Украине является экзистенциальной угрозой для Европы и по этой причине европейцы продолжать помогать украинцам. Он также призвал американцев продолжить свою поддержку, сообщив, что Европейский союз будет просить американских друзей принять такое решение в Конгрессе.

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Жозеп Боррель не исключил вступление Украины в Европейский союз, добавив, что это возможно даже несмотря на продолжающиеся боевые действия. Более того, чиновник подчеркнул, что членство в союзе для украинцев является лучшим обязательством по обеспечению её безопасности.

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Однако на текущий момент хотя переговоры по поводу вступления Украины в Европейский союз идут, страна не соответствует никаким Копенгагенским критериям, а прогнозировать дату её вступления в союз слишком рано.