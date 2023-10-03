Об этом он высказался на митинге в свою поддержку.

Возможный кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп на митинге в свою поддержку заявил, что в случае его избрания, он распорядиться о выводе американских войск из ряда стран, где они пребывают. Объясняет политик это тем, что американцы за военное присутствие не платят, а правительству приходится покрывать расходы зарубежных миссий, деньги с которых могли пойти на агропромышленный сектор.

Бывший американский президент отметил, что нехорошо, когда американцы тратят деньги на защиту чужих стран, а их там попросту ненавидят. Решение он видит только одно: выводить войска. Политик также пообещал снизить цены на удобрения, а также отменить все указы, создавшие вред американским фермерам.

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Примечательно, что Дональд Трамп при своей президентской каденции хоть и предпринимал шаги по диалогу с террористической организацией «Талибан», ныне возглавляющей Афганистан, но американские войска вывел из страны именно Джо Байден. Тогда же Трамп назвал решение Байдена «самым позорным в истории штатов», поэтому речь про вывод американских войск из иностранных государств может нести исключительно популистский характер для повышения политического рейтинга.