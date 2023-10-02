Белый дом использовал другие механизмы военной помощи.

В мае 2022 года американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, который тогда немаловажным фактором поддержки украинцев, ведь во Второй мировой войне такая помощь сыграла на пользу антигитлеровской коалиции.

Однако закон был рассчитан на срок до сентября 2023 года, который как раз таки прошёл. В связи с этим, Украина лишилась права на ленд-лиз, которым так и не успела воспользоваться. Положения документа позволяли украинскому правительство получать военную технику от Вашингтона в аренду без соблюдения некоторых условий, прописанных в законодательстве: среди них, например, пятилетний срок кредитования или оплата расходов, понесенных США в связи с арендой.

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Как объясняли ранее представитель Белого дома в интервью Politico, американское правительство всё это время пыталось воздействовать на другие механизмы передачи вооружения Украине, чтобы стране не пришлось за всё это отплачивать, как было в случае с антигитлеровской коалицией.

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Ленд-лиз мог бы прийтись на помощь Украине в случае, если бы двухпартийная поддержка страны в Конгрессе снизилась и американскому правительству пришлось бы действовать самостоятельно. Как раз таки это могло стать решением на случай прекращения финансирования украинцев в вопросах безопасности.