Ситуация вызвала внутрисемейный конфликт

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ опубликовал завещание Евгения Пригожина, датируемое 2023 года, исходя из которого его сын Павел унаследует всё имущество. Жена бизнесмена ничего не получит, так как определённую часть имущества она получила при расставании.

Источник ВЧК-ОГПУ ранее сообщал, что ситуация вызвала конфликт в семье Пригожина. Его прижизненное решение передать всё имущество сыну Павлу, оставив дочкам лишь несколько объектов, по очевидным причинам воспринято родственниками как не очень справедливое Таким образом Павел Пригожин стал приемником своего отца, но, как сообщают источники Telegram-канала, сын бизнесмена подвержен сильному влиянию со стороны нового начальника Службы безопасности частной военной компании и по сути не является самостоятельной величиной.

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При жизни Евгений Пригожин утверждал, что его сын Павел находился в составе ЧВК «Вагнер» в Сирии и Украине. Он также отмечал, что большую часть своего времени Павел проводит на Донбассе. В 2022 году на фотографиях с Павлом Пригожиным было замечено, что он использует обмундирование западного производства, в частности американского и британского.