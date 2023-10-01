Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
В Бундестаге поддерживают применение Taurus по российским территориям
Однако ракеты так и никто не поставил.

реклама

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман выступила за скорую отправку немецких ракет Taurus Украине. Она утверждает, что если это решение предпринять своевременно, то украинцы смогут наносить удары по снабжению российских войск, например по Крыму. Если же Запад снизит количество поставляемого оружия или вовсе откажется от этой идеи, то это отдалит страну от достижения мира.

На вопрос о том, легитимны ли удары немецкими ракетами по российским территориям, депутат ответила, что международное право разрешает Украине нападать на военную цели на российских территориях, вне зависимости от того, где произведено оружие и кто его поставляет. Она отметила, что при этом международное право не разрешает отправлять немецких военных и наносить целенаправленные удары по мирному населению.

реклама

На текущий момент ни о какой поставке дальнобойных ракет немецкого производства Taurus речи не идёт. Немецкое правительство не анонсировало соответствующее решение. Более того, даже американцы пока что не передали украинской армии свои дальнобойные ракеты ATACMS.

#украина #германия #taurus #бундестаг
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Турецкая компания Baykar, производящая БПЛА Bayraktar TB2, инвестирует $100 млн. в Украину
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкое правительство поймали на укрывательстве фактов об отключении последних АЭС
4
Оператор дрона и командир гаубицы Д-30 получили денежную премию за уничтожение танка Leopard
3
Атакой "дуплекс" дроны ВТ-40 уничтожили улучшенную модификацию Leopard - шведский танк Strv122
6
Российский флот может вернуться к "забытой" советской тактике в борьбе с морскими дронами ВСУ
1
В Сети появились кадры поражения очередного ж/д эшелона ВСУ ракетой ОТРК «Искандер-М»
1
Власти Франции одобрили распространение прошивки, позволяющей избежать запрета на продажу iPhone 12
+
Хозяева приграничных земель с РФ получат выплаты от финских военных за строительство укреплений
3
iPhone 15 отдает заряд внешним аккумуляторам вместо того чтобы заряжаться от них
1
WSJ: братья Байдена использовали его политическое влияние в своих деловых целях
2
В Сети появились кадры очередного Leopard 2, облепленного советской динамической защитой «Контакт-1»
1
Россия готовит подразделения из северных регионов для зимней кампании
+
Китайские производители литографического оборудования резко увеличили выручку в первом полугодии
+
Электрический грузовик Tesla Semi способен в течение суток преодолевать более 1700 км
1
Испанские ученые обнаружили червей, слюна которых способна разлагать пластик
7
Военный Дандыкин: ВСУ намерены мобилизовать до 500 тысяч человек к весне
3
Кирби: США не намерены отказываться от ценового потолка на российскую нефть
1
GeForce RTX 5090 может получить 512-битную шину, GDDR7 и будет на 70% быстрее GeForce RTX 4090
20
Западная техника, включая Challenger 2, была уничтожена по дороге на Вербовое
1
FT: Южная Корея призывает Китай заставить КНДР отказаться от ядерного оружия
2
Советский компьютер из Чернобыльской зоны заработал спустя 35 лет
2

Популярные статьи

"Прямо в яблочко" - от высокоточных снарядов "Excalibur" и "Краснополь" до самонаводящихся пуль
8
SSD скоро подорожают – какой накопитель купить в конце 2023 года, ТОП-5 моделей
24
Фильм Gran Turismo - просто реклама PlayStation и Nissan
5
Курс рубля – динамика за 2023 год и прогноз на будущее
53
Midjourney сгенерировала кадры советской версии «Игры престолов»
1
MX Linux и игры: Подготовка операционной системы для запуска игр, и проблема таймеров Godot Engine
11
Станет ли металлический порошок новым революционным топливом
5
Космический телескоп «Гайя» позволил оценить скорость движения звезд в Млечном Пути
1
Обзор и тест игры "Русы против Ящеров"
+
Инструкция как включить Copilot AI в Windows 11
2

Сейчас обсуждают

kill-hohol
03:59
Соскин может взять за щеку вместе с ВСУчками, не на что им больше рассчитывать.
Экс-советник Кучмы Соскин возмутился, что ВСУ не могут взять Токмак
kill-hohol
03:57
мне вообще пофиг, я не по дедушкам, это твой удел лобызать заокеанского дементивного Бидона.
Shot: Путин на свой день рождения 7 октября планирует работать
kill-hohol
03:55
да тебя никто ни во что верить и не просит, главное что разорванных хохлосвинок будет всё больше, остальное не важно.
"Прямо в яблочко" - от высокоточных снарядов "Excalibur" и "Краснополь" до самонаводящихся пуль
DANYNAFIG
03:55
Армяне гоу хом :D
The Drive: российские беспилотники «Герань» получили шрапнель
kill-hohol
03:53
всё в порванных хохляцких дупах
"Прямо в яблочко" - от высокоточных снарядов "Excalibur" и "Краснополь" до самонаводящихся пуль
Абдула Вольный
03:43
Ну вы писака)))), Хохлокомандование к счастью ошиблось, а не к сожалению или вы с той стороны?
Западная техника, включая Challenger 2, была уничтожена по дороге на Вербовое
Kutuz
03:24
"помрёт один, будет другой" - как-то ты без уважения о любимом дедушке))
Shot: Путин на свой день рождения 7 октября планирует работать
Евгений Хрипков
02:58
армения еще одна страна на кандидата страна 404
The Drive: российские беспилотники «Герань» получили шрапнель
glavhyilo
02:48
зелю в клетке будут возить,как того скамароха.Он веселить будет публику некоторое время.
Зеленский объявил о создании международного Альянса оборонных индустрий
Дмитрий Ахтубинск
02:38
Заметили как изменилась реторика? Перед началом контрнаступа они говорили про прорыв в Крым,взятие Мелитополя и ещё чего-то там,а сейчас хотя- бы Токмак,который находится всего в нескольких десятков к...
Экс-советник Кучмы Соскин возмутился, что ВСУ не могут взять Токмак
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем