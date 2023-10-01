Однако ракеты так и никто не поставил.

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман выступила за скорую отправку немецких ракет Taurus Украине. Она утверждает, что если это решение предпринять своевременно, то украинцы смогут наносить удары по снабжению российских войск, например по Крыму. Если же Запад снизит количество поставляемого оружия или вовсе откажется от этой идеи, то это отдалит страну от достижения мира.

На вопрос о том, легитимны ли удары немецкими ракетами по российским территориям, депутат ответила, что международное право разрешает Украине нападать на военную цели на российских территориях, вне зависимости от того, где произведено оружие и кто его поставляет. Она отметила, что при этом международное право не разрешает отправлять немецких военных и наносить целенаправленные удары по мирному населению.

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На текущий момент ни о какой поставке дальнобойных ракет немецкого производства Taurus речи не идёт. Немецкое правительство не анонсировало соответствующее решение. Более того, даже американцы пока что не передали украинской армии свои дальнобойные ракеты ATACMS.