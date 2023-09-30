Не уточнено, какие именно страны хотят закупать вооружение украинского производства

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Африке заинтересованы не только в приобретении украинского оружия, но и в размещении на своей территории производства украинского вооружения. Он отметил, что до 24 февраля 2022 года Африка была одним из самых больших рынков сбыта украинской военной продукции.

По словам украинского министра, в Африке ожидают возвращения украинских компаний на рынок продажи вооружения. Однако пока идут боевые действия, такая «опция» для африканцев закрыта. Не уточняется, какие именно африканские страны имеют такой повышенный интерес к украинскому оружию. Помимо этого африканцы имеют желание разместить на своих территориях производство украинского оружия и амуниции, так как «это новый тренд».

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Кулеба рассказал о разговоре с одним из лидеров африканской страны, который доверительно посмотрел ему в глаза и сказал: «Вам столько оружия уже отправили, вам в таком количестве оно не необходимо. Может, немного поделитесь с нами?»

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Стоит отметить, что в 90-х и 00-х годах Украина действительно продавала достаточно большое количество старого советского вооружения в Африку. После 24 февраля 2022 года некоторые африканские страны начали возвращать украинцам их старые танки, взамен прося у Соединённых Штатов Америки бронетехнику западного образца в качестве компенсации.