Владимир Кличко находится в Германии.

Мэр Киева Виталий Кличко известен своими крылатыми фразами, которые позже перевоплотились в мемы и цитаты. Его родной брат Владимир, находящийся в Германии, дал интервью немецкому изданию, где на языке немцев сделал несколько заявлений по поводу российско-украинского конфликта.

Владимир Кличко сразу отметил, что он находится в Германии, а не в зоне боевых действий, так как не готов умереть за Украину. Он утверждает, что хочет жить за эту страну, потому что «это сложнее». Можно предположить, что украинский боксёр имел ввиду сложность совершения поступков, которые положительно отражаются на украинской государственности, но сказал как сказал.

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Брат Виталия Кличко также прокомментировал всеобщую мобилизацию в Украине и частичную мобилизацию в России. По его словам, большая часть украинцев не были мобилизованы, а добровольно отправились в зону боевых действий. Что российской частичной мобилизации, то он назвал её рабской системой, в которой власти «без стеснений бросают мобилизованных на поле боя»

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Примечательно, что 2 февраля 2022 года мэр Киева Виталий Кличко сообщил о подаче своим братом Владимиром заявления на вступление в территориальную оборону Киева.