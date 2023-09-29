Об этом заявили в пресс-службе Пентагона.

В конце августа пресс-секретарь Министерства обороны Соединённых Штатов Америки бригадный генерал Военно-воздушных сил Патрик Райдер объявил, что в октябре на авиабазе в штате Аризона начнётся подготовка украинских пилотов на F-16. Аналогичные мероприятия проходят в Дании.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что украинские лётчики проходят специальную языковую подготовку, чтобы впоследствии обучаться на F-16. Она отметила, что не знает ни сроков, ни точного количество обучаемых. Первое зависит исключительно от навыков и профессионализма украинских военных.

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Стоит отметить, что Сабрина Сингх видит последствия для обучения украинских пилотов на F-16, если Соединённые Штаты Америки всё же объявят о шатдауне и американское правительство временного перестанет исполнять свои обязанности. При таком раскладе ряд гражданских лиц, вовлечённых в организацию обучения украинских военных, уйдёт в неоплачиваемый отпуск.

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Известно, что передача Украине американских истребителей F-16 только после того, как украинские лётчики завершат своё обучение на западной авиации. Ряд стран согласились отдать украинцам свои самолёты, так как перевооружаются более современными F-35.