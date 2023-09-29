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Nacvark
Вице-премьер Украины Верещук призвала россиян уезжать из Крыма, предупреждая об опасностях
Она утверждает, что если полуостров изолируют, то украинские силы смогут войти в него через сушу.

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Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала россиян массово покидать Крым, пока он не вернулся под контроль украинских властей, иначе в таком случае российскими гражданам грозит опасность. Она добавила, что им не удастся быстро покинуть полуостров в случае быстрого наступления ВСУ.

По словам украинской чиновники, когда Крымский мост будет уничтожен, а сухопутный коридор в Крым перерезан, а на полуострове начнутся ожесточённые бои, при которых российские граждане окажутся не в безопасности. И тогда же будет поднят вопрос их нахождения в регионе, ведь таковое украинское правительство признаёт незаконным.

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На текущий момент сложно говорить о изоляции Крымского полуострова, так как на Южном направлении по-прежнему отсутствует прогресс украинской армии, а это, соответственно, делает невозможным введение войск сухопутным путём. Очевидно, что говорить о сражениях за Крым можно только в случае, если украинская армия сможет подойти к административным границам с полуостровом, но сейчас украинцы находятся в более чем 200 километрах от региона, если отсчитывать от Запорожской области.

#украина #крым
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