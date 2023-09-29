«Никогда не говори никогда» - подчеркнул американский чиновник.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен не исключает возможность встречи российского президента Владимира Путина с американским президентом Джо Байденом, но никаких обстоятельств и сроков не называет. Американский чиновник подчеркнул: «никогда не говори никогда»

По словам Блинкена, в конечном счёте все, начиная с Украины, хотят справедливого и прочного мира, поэтому, вполне вероятно, что когда-то ситуация дойдёт до точки, когда подобная встреча станет возможной. Об этом заявил чиновник на мероприятии от издания The Atlantic.

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В то же время глава американской дипломатии не видит признаков новой Холодной войны. При этом он добавил, что сейчас мир в новой эре, поскольку существовавшая после завершения вышеописанного противостояния эра уже пройдена. Энтони Блинкен назвал это интенсивной конкуренцией, охватывающей Китай и Россию, которая придаст форму тому, что будет дальше. Фактически своими словами американский чиновник как раз таки подтвердил новую Холодную войну, состоящую из конкуренцию в различных сферах, включая военную.

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Последняя встреча Путина с Байденом происходила 16 июня 2021 года в Женеве (Швейцария) и закончилась принятием ряда решений, способствующих разрядке мировой напряжённости в мире. Однако, учитывая нынешние реалии, это никак не помогло.