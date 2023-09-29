Он подчеркнул, что Россия все равно располагает инструментами, чтобы усугубить ситуацию.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина готова к очередному блэкауту. Он подчеркнул, что все равно ко всему на 100% подготовится нельзя и есть определённые риски, объясняя это непредсказуемостью боевых действий.

Украинский чиновник подчеркнул, что россияне все равно располагают инструментами, чтобы наносить масштабные удары по критической инфраструктуре страны. Тем не менее, украинское правительство вывело для себя урок из прошлого отопительного сезона, во время которого россияне впервые начали целенаправленно бить по теплоэлектростанциям, энергетическим подстанциям и другим объектам генерации электроэнергии.

реклама

Подоляк отметил, что украинские власти готовы к ударам по объектам генерации, магистральными сетям и трансформаторам, являющихся дефицитным товаром, производящимся под заказ. Полученный опыт диспетчеризации позволяет предотвратить разрыв магистральной энергосети и избежать локальных или глобальных блэкаутов.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Ранее спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат предположил, что к объектам энергосистемы, как потенциальным целям, добавятся и топливные базы.