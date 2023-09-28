Военные альянса порой сами не знают, как действовать в той или иной непредвиденной ситуации.

Французское издание Le Monde, основываясь на мнении украинских военных, сообщает о их разочаровании подготовкой в странах НАТО. Отмечается, что порой инструкторы альянса не знают сами, как действовать в той или иной непредвиденной ситуации из-за отсутствия полноценного боевого опыта.

Отдельная проблема - аэроразведка дронами, которая, по утверждению инструкторов североатлантического альянса, не входит в программу подготовки НАТО. При этом «война дронов» - ключевая часть боевых действий на украинских территориях, где обе стороны используют беспилотники как для разведки, так и для нанесения ударов, истощения вражеской противовоздушной обороны.

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Издание вспомнило и о рассказе украинского военнослужащего, проходящего обучение в Великобритании в 2022 году. Инструкторы рассказали украинцам об очевидном тезисе: сначала солдат должен обеспечить собственную безопасность, а уже после думать о раненых. Однако тогдашний переводчик перевёл это следующий образ: если видишь раненого, то добей его ради собственной безопасности.

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Как итог, после завершения обучения, большинство информации о тактике и вооружении НАТО украинские военные черпали из открытого доступа - в YouTube.