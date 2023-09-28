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Nacvark
Politico рассказало о разногласиях Пентагона и Госдепа в вопросе поставок оружия Украине
Пока в Госдепе ищут возможности, в Пентагоне оценивают риски.

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Издание Politico опубликовало статью, в которой рассказывается о разногласиях Министерства обороны Соединённых Штатов Америки с позицией Государственного департамента в вопросе поставок оружия Украине. В связи с этим процедур передачи оружия затягивается.

Объясняется, что пока в Государственном департаменте американские чиновники ищут возможность для передачи оружия Украине, в Пентагоне оценивают риски такого решения для боеспособности американской армии. Собеседник издания объясняет это тем, что американское оборонное ведомство в принятии таких решений должно взвесить плюсы и минусы, оценив все последствия поставок.

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Politico приводит в своей статье критиков позиции Пентагона, который сначала отказывает в поставках, основываясь на большой их объём и необходимость длительного обучения, а после лишних нескольких недель - месяцев колебаний, всё же соглашается. Ситуацию с американскими истребителями F-16 тому пример.

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Ранее издание Washington Post называло Государственного секретаря Энтони Блинкена, возглавляющего Государственный департамент, «главной силой» в вопросе поставок оружия Киеву.

#сша #пентагон #госдеп
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