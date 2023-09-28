Немцы обещают не отправлять эту бронетехнику в Киев.

Издание Reuters пишет, что в феврале Германия обратилась к Швейцарии с просьбой продать немецкой компании Rheinmetall AG некоторые из 96 танков Leopard 2, которые она хранит. Сейчас же есть решение о выводе из эксплуатации 25 единиц немецкой бронетехники, которые потенциально могут быть проданы немцам.

Германия уверяет Швейцарию, что для соблюдения её законов, немецкое правительство не будет отправлять полученные от швейцарцев танки в Украину. Закупкой бронетехники страна хочет лишь компенсировать уже отправленное украинской армии со своих складов вооружение.

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Немецкий посол в Швейцарии Мишель Флюгер уже поблагодарил Швейцарию за положительное решение в этом вопросе. Примечательно, что несмотря на вышесказанное, немецкий дипломат упомянул о желании немцев отправить часть из закупленного у швейцарцев вооружения, но пока это невозможно.

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Швейцария в связи со своим нейтральным статусом не поддерживает как идею поставок вооружения Украине, так и реэкспорта собственного оружия западными странами.