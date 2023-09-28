Украинские власти просят немцев предоставить им свои ракеты.

Издание The Wall Street Journal пишет, что в немецком правительстве не заинтересованы в ускорении поставок Украине дальнобойных ракет Taurus из-за риска быть напрямую вовлечённым в российско-украинский конфликт. Германия до сих пор не приняла план поставок своих ракет украинской армии.

Уточняется, что опасения немцев связаны и с возможной необходимостью отправить в Киев свой военный персонал для помощи украинцам в обслуживании и эксплуатации сложного оружия, из-за чего отношения Германии с Россией не просто усугубятся, но и повысят риск прямой конфронтации между странами.

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Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на текущий момент нет оружия, которое способно переломить ход боевых действий в чью-то сторону. Таким образом он указал на неспособность американских танков M1 Abrams или западных дальнобойных ракет существенно помочь украинским военным в выполнении своих целей.

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Преимуществом поставок именно немецких ракет для украинской армии является их дальность, которая превышает американские ATACMS. Как раз таки это преимущество становится одним из поводом опасаться, что украинцы будут применять немецкое оружие по российским территориям.