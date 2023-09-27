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Nacvark
Данилов: ВСУ не будут применять ATACMS по территории России
Ракеты будут использовать только в пределах зоны боевых действия.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в интервью испанской газете ABC, что украинская армия не будет использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территориям России, если, конечно, ракеты поставят. Он добавил, что им бы очень хотелось получить эти ракеты.

Данилов отмечает, что украинское правительство имеет соответствующее соглашение с союзниками о неприменении их оружия для ударов по российским территориям. Поставленное вооружение может применяться исключительно в пределах зоны боевых действий, включая Крым.

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Ранее некоторые иностранные издания предполагали, что Киев может получить кассетный вариант дальнобойных ракет ATACMS, который сокращает их дальность действия до 165 километров. Таким образом украинцы не смогут наносить удары по российским территория, да и в целом даже цели в Крыму станут не такими уж и уязвимыми из-за ограниченной дальности ракет.

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На текущий момент американское правительство официально не объявило о поставках ATACMS. Сейчас этот вопрос является одним из самых обсуждаемых.

#россия #украина #сша #atacms
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