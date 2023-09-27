Правительство просит Конгресс в дополнительном финансировании на помощь украинцам.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Соединённых Штатов Америки Джон Кирби в интервью изданию CNN заявил, что у американского правительства вскоре могут закончится финансовые средства на оказание поддержки Украине.

По словам американского чиновника, у Белого дома осталось ещё немного средств, которых хватит ещё на несколько недель или около того, после чего остро встанет вопрос военной поддержки Украины. Он утверждает, что отсутствие дополнительного финансирования сильно скажется на возможностях штатов поддерживать украинцев дальше, в частности в осенний и зимний период.

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Кирби считает, что возможности украинской армии существенно ограничатся в период зимы, причём касается это обеих сторон конфликта. Поэтому в Белом доме хотят быть уверены, что украинцы получат всё необходимое.

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На текущий момент Конгрессу предстоит принять государственный бюджет на следующий финансовый год и если это не произойдёт до 1 октября, работа ряда американских федеральных ведомств приостановится, в связи с чем помощь Украине фактически заморозится. Американское правительство просит парламентариев принять инициативу о краткосрочном продлении финансирования, чтобы во время поиска компромиссов в Конгрессе американские ведомства могли продолжать работать.