У него дома нашли незадекларированные наличные доходы.

Старший сенатор от Нью-Джерси Роберт Менендес, возглавляющий международный комитет Сената Соединённых Штатов Америки, ещё с 2014 года призывал тогдашнего американского президента Барака Обаму ввести широкие санкции против России. Он является одним из авторов антироссийских санкций, вводимых в отношении российского государства с 2022 года.

Однако сейчас американская прокуратура готова предъявить Менендесу обвинение в коррупции. Сенатор уже сложил свои полномочия главы комитета Сената, при этом уверяя в своей невивности.

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Дело в том, что в его доме нашли наличные сбережения, спрятанные в шкафах с одеждой. В связи с этим появилось подозрение, что чиновник мог их обрести коррупционным путём. Сам Роберт объясняет хранение «налички» в шкафах обычной старомодностью: он оберегал честно заработанные средства от возможной незаконной конфискации с банковских счетов.

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По словам сенатора, все найденные у него финансовые средства имеют абсолютно чистое происхождение и снимались с его сберегательного счета в течение последних тридцати лет.