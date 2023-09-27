Российские власти планируют закончить боевые действия к этому времени.

Министр обороны России Сергей Шойгу выступил на заседании коллегии российских генералов 26 сентября, где заявил о том, что боевые действия на украинских территориях закончатся только к 2025 году. На такое время рассчитывают российские власти.

По словам российского министра, правительство предпринимает действия по наращиванию боевой мощи российской армии, в том числе за счёт поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учётом обретённого боевого опыта. Достижение основных целей российских властей предусмотрены планов деятельности до 2025 года.

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Стоит отметить, что ряд украинских общественных деятелей и чиновников также не верят в скорое окончание боевых действия. Например, основатель «Фонда Притулы» Сергей Притула не собирается прогнозировать дату окончания военного конфликта, но уточнил, что его организация уже готовится организовывать свою работу на ближайшие несколько лет. Украинский президент Владимир Зеленский и вовсе призывал украинцев адаптироваться к жизни в военных условиях, намекая, что ожидать быстрого конца не стоит.