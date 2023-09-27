Он осознаёт, что последствия могут быть хуже, чем в 1945 году.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев неоднократно выделялся громкими заявлениями и прогнозированиями, когда же начнётся ядерная война. В этот раз политик затронул тему прямой конфронтации с НАТО.

Медведев опубликовал в своём Telegram канале пост, где сообщил, что действия западных странах по поставкам Украине оружия повышают риск прямого конфликта североатлантического альянса с Россией. Тем не менее, он утверждает в готовности российского государства противостоять НАТО.

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По словам политика, при таком исходе положительный результат будет достигнут, хотя издержки для человечества будут больше, чем в 1945 году, то есть после кровопролитной Второй мировой войны.

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Таким образом Дмитрий Медведев прокомментировал чествование 98-летнего украинцам, который явился в здание канадского парламента, являясь бывшим бойцом дивизии СС «Галичина», а также ситуацию с поставками американских дальнобойных ракет ATACMS. Стоит отметить, что в случае с украинским ветераном, в Канаде уже извинились за произошедший инцидент, который получил отрицательных реакцию и от европейских стран, например Польши.