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Nacvark
Буданов раскрыл главные цели украинских БПЛА
Они поражают предприятия российского ВПК, расположенные в европейской части страны

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После того, как Украина смогла нарастить производство собственных беспилотных летательных аппаратов, случаи их запуска по российским территориям стали только увеличиваться. Украинские беспилотники активно наносят удары по европейской части страны.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал о том, какие именно цели ставятся перед запускаемыми украинскими беспилотниками. Они запускаются для ударов по объектам российского военно-промышленного комплекса, участвующих в ракетостроении, чтобы замедлить производство ракет.

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По словам главы украинской разведки, треть всех заводов, используемых для производства ракет, располагаются в европейской части России и достижимы для украинских беспилотников. Украинские дроны уже атаковали завод по производству электроники «Кремний-ЭЛ» в Брянске, а также Редкинский опытный завод по производству компонентов ракетного топлива в Тверской области.

Буданов отмечает, что у российских объектов, «подверженных какому-то неизвестному влиянию», есть одна особенность: все они работают на военно-промышленный комплекс России.
#россия #украина #буданов
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