Американцы поставили сроки проведения реформ украинским правительством.

Украинское издание «Украинская правда», ссылаясь на свои источники, рассказало о том, что советник Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам международной экономики Майк Пайл разослал украинским союзником письмо, где описывается, какие действия должны предпринять украинские власти для продолжения военной помощи. Аналогичное письмо отправлено премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и Офису президента Украины.

В разосланном документе описывается, какие реформы украинское правительство должно провести и указывается срок их проведения, который начинается от нескольких месяцев и заканчивается полутора годом. Американцы требуют провести реформирование функционирования наблюдательных советов государственных предприятий, а также антикоррупционных органов: Специализированная антикоррупционная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро Украины, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Помимо этого есть и требования по проведению реформ в судебной власти, включая Высший совет правосудия.

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В Белом доме ожидают в первую очередь увидеть реализацию реформ, связанных с Министерством обороны Украины и другими силовыми ведомствами. На это у украинского правительства есть год.

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Есть информация украинского издания является правдивой, то можно сделать вывод, что американское правительство хочет быть уверено в грамотном и прозрачном использовании их военной помощи и финансовых средств, отправляемых для военных целей.