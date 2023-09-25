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Nacvark
Папа Римский: Боевые действия на украинских территориях выгодны торговцам оружием
Он отметил, что суть конфликта не только в российско-украинской проблеме.

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Папа Римский Франциск сделал заявление, в ходе которого выдвинул новую теорию, кому же выгодны боевые действия на украинских территориях. Стоит сразу отметить, что речь не про Запад и не про Россию.

Глава католической церкви заметил в мире интересную ситуацию, по которой изначально украинские союзники активно снабжали украинцев оружием, а после дали заднюю. В этой ситуации он видит начало процесса, в котором мучеником будет безусловно украинский народ.

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По мнению Папы Франциско, интересы военного конфликта затрагивают не только российско-украинскую проблему, но и торговлю оружием. Он добавил, что мир не должен играть в игры с мученической смертью украинцев, сначала давая вооружение, а потом отказываясь от таких обязательств.

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Директор пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни сделал разъяснение слов Папы Римского. Он подчеркнул, что Франциск не делал акцент на том, должны ли страны продолжать поставлять Украине оружие или прекратить военную помощь. Понтифик хотел высказаться о последствиях вооружённой промышленности: те, кто торгуют оружием, никогда не платят за последствия своего выбора, а оставляют их платить людям, таким как украинцы, которые погибают мученической смертью

#украина #ватикан #папа римский
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