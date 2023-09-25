Она является вариантом кассетного боеприпаса с меньшей дальностью действия.

Бывший Главнокомандующий силами НАТО на европейском континенте американский генерал Бен Ходжес, неоднократно призывавший Соединённые Штаты Америки предоставить Украине дальнобойные ракеты для возвращения контроля над Крымом, выразил своё предположение по поставкам ATACMS.

Несмотря на молчание Пентагона и Белого дома, по неподтверждённым данным Ходжеса, американское правительство согласилось предоставить украинцам свои дальнобойные ракеты, но в варианте кассетного боеприпаса с меньшей дальностью действия, что делает их бессмысленными для нанесения ударов по дальним целям. Такой тип ракеты может быть полезен для определённых целей, но очень сильно ограничен.

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Ходжес не понимает, почему американское правительство не раскрывает информацию о поставках дальнобойных ракет, ведь подобное заявление могло бы стать значимым в рамках встречи Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» или во время визита украинского президента Владимира Зеленского в Нью-Йорк.

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Американский генерал считает, что если бы американцы публично объявили о своих планах поставить ATACMS, это могло бы подтолкнуть немцев к поставкам дальнобойных ракет Taurus, в который остро нуждается украинская армия.