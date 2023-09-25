Он отметил успех украинцев в нанесённом ущербе России.

Американский сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм, член Республиканской партии, заявил, что Украина является надёжным союзником и партнёром для Соединённых Штатов Америки, о котором он только мог мечтать. Он объяснил свою позицию итогами за полтора года боевых действий.

По словам американского политика, за обозначенный промежуток времени украинцы смогли вернуть себе половину утраченных территорий, но не в этом вся их заслуга. За это время произошло расширение НАТО, нанесён удар по российской экономике, а российская армия несёт потери как в вооружении, так и в личном составе. При этом всём не погиб ни один американец. Стоит отметить, что последнее утверждение крайне спорное, ведь есть известный факт гибели на украинских территориях десятка американских добровольцев.

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Линдси Грэм утверждает, что у американцев были войны в течение 20 лет после теракта 11 сентября, но текущая ситуация крайне положительный расклад для штатов. Он назвал финансирование Украины хорошей инвестицией для американского народа.

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И хотя своими высказываниями сенатор по сути поддержал задумку по финансированию украинской армии, комплименты звучат крайне спорны, ведь в них он буквально продвигает тезис «мы делаем руками украинцев свою грязную работу»