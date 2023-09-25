Польский президент отметил, что поляки не нуждаются в украинском зерне и готовы помочь в его транзите.

Польские власти несмотря на осуждения со стороны Украины и Европейского союза, продолжают соблюдать одностороннее эмбарго по отношению к украинским сельскохозяйственным продуктам. Однако поляки готовы помогать украинцам в транзите зерна.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что польское правительство подготовило транзитные коридоры, благодаря которым украинцы смогут экспортировать своё зерно, где оно действительно нужно. Он отметил, что труд польских фермеров обеспечил их стране самодостаточность в вопросе зерна, а превосходные украинские урожаи очень мало достались странам, которые действительно нуждались в них.

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Польский президент подчеркнул, что считает введённое эмбарго правильным решением, но видит необходимость помочь украинцам нарастить экспорт своего зерна, где его действительно ждут.

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Ранее украинский президент Владимир Зеленский, возвращаясь из Канады в Украину, совершил визит в Польшу, где отметил государственными наградами двух польских общественных деятелей, а также поблагодарил польский народ за оказанную помощь. Всё это на фоне ссоры с польским правительством.