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В официальном аккаунте X (бывший Twitter) Министерства национальной обороны Польши опубликована запись, в которой польское правительство отчиталось о пресечении атаки на польскую границу со стороны Белоруссии. На опубликованном видео видно, как мигранты пытаются повалить пограничную инфраструктуру.
Польское оборонное ведомство утверждает, что атака на польскую границу была осуществлена Белоруссией и имела цель дестабилизировать ситуацию на польской границе, поставив под угрозу безопасность поляков. Они подчёркивают, что благодаря наращиванию численности польских военных на границе, российско-белорусский план по дестабилизации был провален.
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В начале сентября Государственный пограничный комитет Белоруссии опубликовал видеозапись, где польский вертолёт Ми-24 вторгся на территорию страны. На кадрах видно, как вертолёт возвращается с белорусских территорий, пересекая границу двух стран в обратном направлении. Тогда Министр иностранных дел Польши Павел Яблоньский пообещал проанализировать ситуацию, отметив, что к таким обвинениям белорусское правительство должно подходить с осторожностью.