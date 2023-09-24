Поляки назвали план неудачным из-за наращивания количества польских военных на границе.

В официальном аккаунте X (бывший Twitter) Министерства национальной обороны Польши опубликована запись, в которой польское правительство отчиталось о пресечении атаки на польскую границу со стороны Белоруссии. На опубликованном видео видно, как мигранты пытаются повалить пограничную инфраструктуру.

Польское оборонное ведомство утверждает, что атака на польскую границу была осуществлена Белоруссией и имела цель дестабилизировать ситуацию на польской границе, поставив под угрозу безопасность поляков. Они подчёркивают, что благодаря наращиванию численности польских военных на границе, российско-белорусский план по дестабилизации был провален.

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В начале сентября Государственный пограничный комитет Белоруссии опубликовал видеозапись, где польский вертолёт Ми-24 вторгся на территорию страны. На кадрах видно, как вертолёт возвращается с белорусских территорий, пересекая границу двух стран в обратном направлении. Тогда Министр иностранных дел Польши Павел Яблоньский пообещал проанализировать ситуацию, отметив, что к таким обвинениям белорусское правительство должно подходить с осторожностью.