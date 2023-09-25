Бывшие инструкторы организации займутся обучением местного батальона территориальной самообороны «Оплот-1»

Председатель движения ветеранов боевых действий «Оплот» Валерий Бова в интервью ростовскому порталу 1RND рассказал, что бывшие инструкторы ЧВК «Вагнер» будут привлечены к обучению добровольцев казачьего батальона резерва территориальной самообороны региона «Оплот-1»

Отмечается, что инициатива территориальной самообороны будет оплачиваться за счёт средств учредителей «Оплота», а все договорённости о сотрудничестве уже достигнуты. Никаких политических целей организация не преследует.

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Примкнувшие к ополчению Ростовской области не будет вооружено до тех пор, пока руководству организации не удастся установить взаимодействие с правоохранительными органами. На текущий момент ополченцы будут лишь проходить специальную военную подготовку, в организации которой им помогут имеющие опыт боевых действий инструкторы ЧВК «Вагнер»

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При своей жизни Евгений Пригожин неоднократно предлагал использовать силы «вагнеровцев» для подготовки территориальной обороны на фоне проникновения украинских диверсантов на российские территории.