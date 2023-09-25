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Председатель движения ветеранов боевых действий «Оплот» Валерий Бова в интервью ростовскому порталу 1RND рассказал, что бывшие инструкторы ЧВК «Вагнер» будут привлечены к обучению добровольцев казачьего батальона резерва территориальной самообороны региона «Оплот-1»
Отмечается, что инициатива территориальной самообороны будет оплачиваться за счёт средств учредителей «Оплота», а все договорённости о сотрудничестве уже достигнуты. Никаких политических целей организация не преследует.
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Примкнувшие к ополчению Ростовской области не будет вооружено до тех пор, пока руководству организации не удастся установить взаимодействие с правоохранительными органами. На текущий момент ополченцы будут лишь проходить специальную военную подготовку, в организации которой им помогут имеющие опыт боевых действий инструкторы ЧВК «Вагнер»
При своей жизни Евгений Пригожин неоднократно предлагал использовать силы «вагнеровцев» для подготовки территориальной обороны на фоне проникновения украинских диверсантов на российские территории.