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Бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил, что дальнобойные ракеты ATACMS, которые поставят Украине, рискуют либо быть уничтоженными, либо не проявить себя в полной мере.
По словам аналитика, дальность американских ракет составляет всего около 305 километров, поэтому для нанесения ударов вглубь российских территорий необходимо разместить их ближе к передовой. Это создаёт дополнительные риски, ведь в таком случае ракеты станут более уязвимыми их смогут уничтожить российские дроны.
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Иначе говоря, ATACMS обладают недостаточной дальностью полёта, чтобы при текущих условиях полноценно поражать российские территории. Другое дело - немецкие ракеты Taurus, о поставке которых говорить не приходится, ведь пока что даже американское правительство окончательно не согласовало отправку своих ракет украинцам.
Ранее издание Financial Times писало, что Соединённые Штаты Америки специально официально не объявляли о поставках ATACMS Украине, чтобы российская армия не успела отодвинуть линии снабжения от линии боевого соприкосновения.