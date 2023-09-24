Для ударов по российским территориям ракеты нужно разместить ближе к передовой, что даст возможность уничтожить их запасы.

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил, что дальнобойные ракеты ATACMS, которые поставят Украине, рискуют либо быть уничтоженными, либо не проявить себя в полной мере.

По словам аналитика, дальность американских ракет составляет всего около 305 километров, поэтому для нанесения ударов вглубь российских территорий необходимо разместить их ближе к передовой. Это создаёт дополнительные риски, ведь в таком случае ракеты станут более уязвимыми их смогут уничтожить российские дроны.

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Иначе говоря, ATACMS обладают недостаточной дальностью полёта, чтобы при текущих условиях полноценно поражать российские территории. Другое дело - немецкие ракеты Taurus, о поставке которых говорить не приходится, ведь пока что даже американское правительство окончательно не согласовало отправку своих ракет украинцам.

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Ранее издание Financial Times писало, что Соединённые Штаты Америки специально официально не объявляли о поставках ATACMS Украине, чтобы российская армия не успела отодвинуть линии снабжения от линии боевого соприкосновения.