Новый пакет военной помощи от Германии превзошёл по стоимости недавнюю поддержку от США

Возможный кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно подчёркивал, что боевые действия на украинских территориях происходит на европейском континенте и в первую очередь затрагивают Европу. Этим он хотел отметить, что американцы не должны предоставлять Украине больше денег, чем сами европейцы, заинтересованные в мире на европейском континенте. Тем не менее, Соединённые Штаты Америки остаются лидером по военной поддержки страны.

Министерство обороны Германии объявило о новой пакете военной помощи для украинской армии, общая стоимость которого составляет около 400 миллионов евро. Стоит отметить, что недавний пакет помощи от американского правительства составил всего 325 миллионов долларов.

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В объявленную Бундесвером военную помощь войдут самоходные установки Gepard, ракеты средней дальности IRIS-T, артиллерийские снаряды, мины и другая бронетехника. Помимо этого немцы поставят украинским военным 50 надводных дронов, которые применяются для ударов по Крымскому полуострову, в частности с их использованием имели место быть попытки атаковать Черноморский флот и Крымский мост.

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Украинские власти признавали, что используют надводные дроны для ударов по Крыму и считают это абсолютным преимуществом, ведь такая разработка есть не у каждой страны-участника НАТО.