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Nacvark
Лавров: Россия не будет рассматривать предложения по прекращению огня
Однако к переговорам по Украине готова.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности российского правительства к переговорам с Украиной, но без режима прекращения огня. Объясняет он это тем, что один раз уже россиян обманули таким образом. Он добавил, что раз на Западе хотят решать вопрос на поле боя, значит он будет на поле боя.

По словам российского министра, предложенная украинским президентом Владимиром Зеленским «формула мира» абсолютно нереализуема и все это понимают. Он призвал Запад не допустить скатывание к «большой войне»

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Лавров утверждает, что Россия уважает территориальную целостность Украины при тех условиях, которые прописаны в Декларации о независимости. В их числе внеблоковый статус, предполагающий нейтральность страны и отказ от вступления в военные альянсы.

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Чиновник не упустил возможность процитировать Путина, напомнив о его словах про империю лжи - Запад. Он считает, что американцы и европейцы привыкли смотреть на остальной мир свысока, давая обещания, обязательства, но по итогу не выполняя их.

#россия #украина #лавров
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