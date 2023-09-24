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Одним из условий капитуляции Нагорного Карабаха перед Азербайджаном, в результате чего регион перешёл под контроль азербайджанского государства, была передача оружия карабахской армии азербайджанским военным.
Азербайджан подготовил соответствующий отчёт, в котором перечислил конфискованное вооружение. В список вошли:
- Танк - 4 единицы:
- Пушка - 2 единицы:
- Боевая машина пехоты - 1 единица;
- МТ-ЛБ ЗГ-20/3 «Застава» - 3 единицы;
- Ракета - 50 единиц;
- Мина - 468 единиц;
- Заряд для мины - 956 единиц;
- Миномёт - 12 единиц;
- Взрывчатка - 300 единиц;
- Ручная граната - 62 единицы;
- Зенитно-ракетный комплекс - 28 единиц(+1 ЗРК Тор-М2 на шасси КАМАЗа);
- ПТРК «Фагот» - 3 единицы;
- Стрелковое оружие - 313 единиц;
- Патрон к стрелковому оружию - 66242 единиц;
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Данные о конфискации вооружения актуальны на момент до 23 сентября.
Стоит отметить, что меньше чем за день ведения боевых действий армия Нагорного Карабаха потеряла около 50% личного состава и лишилась боеприпасов для ведения боя с азербайджанскими военными. Оставшееся на складах, скорее всего, ушло бы за несколько дней боевых действий, если не меньше.
На текущий момент Азербайджан приступил к разминированию территорий, в районе которых проходили боевые действия.