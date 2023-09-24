Карабахская армия по условиям капитуляции должна передать всё своё оружие.

Одним из условий капитуляции Нагорного Карабаха перед Азербайджаном, в результате чего регион перешёл под контроль азербайджанского государства, была передача оружия карабахской армии азербайджанским военным.

Азербайджан подготовил соответствующий отчёт, в котором перечислил конфискованное вооружение. В список вошли:

Танк - 4 единицы:

Пушка - 2 единицы:

Боевая машина пехоты - 1 единица;

МТ-ЛБ ЗГ-20/3 «Застава» - 3 единицы;

Ракета - 50 единиц;

Мина - 468 единиц;

Заряд для мины - 956 единиц;

Миномёт - 12 единиц;

Взрывчатка - 300 единиц;

Ручная граната - 62 единицы;

Зенитно-ракетный комплекс - 28 единиц(+1 ЗРК Тор-М2 на шасси КАМАЗа);

ПТРК «Фагот» - 3 единицы;

Стрелковое оружие - 313 единиц;

Патрон к стрелковому оружию - 66242 единиц;

реклама

Данные о конфискации вооружения актуальны на момент до 23 сентября.

Стоит отметить, что меньше чем за день ведения боевых действий армия Нагорного Карабаха потеряла около 50% личного состава и лишилась боеприпасов для ведения боя с азербайджанскими военными. Оставшееся на складах, скорее всего, ушло бы за несколько дней боевых действий, если не меньше.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

На текущий момент Азербайджан приступил к разминированию территорий, в районе которых проходили боевые действия.