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Nacvark
Азербайджан отчитался о конфискованном оружии у армии Нагорного Карабаха
Карабахская армия по условиям капитуляции должна передать всё своё оружие.

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Одним из условий капитуляции Нагорного Карабаха перед Азербайджаном, в результате чего регион перешёл под контроль азербайджанского государства, была передача оружия карабахской армии азербайджанским военным.

Азербайджан подготовил соответствующий отчёт, в котором перечислил конфискованное вооружение. В список вошли:

  • Танк - 4 единицы:
  • Пушка - 2 единицы:
  • Боевая машина пехоты - 1 единица;
  • МТ-ЛБ ЗГ-20/3 «Застава» - 3 единицы;
  • Ракета - 50 единиц;
  • Мина - 468 единиц;
  • Заряд для мины - 956 единиц;
  • Миномёт - 12 единиц;
  • Взрывчатка - 300 единиц;
  • Ручная граната - 62 единицы;
  • Зенитно-ракетный комплекс - 28 единиц(+1 ЗРК Тор-М2 на шасси КАМАЗа);
  • ПТРК «Фагот» - 3 единицы;
  • Стрелковое оружие - 313 единиц;
  • Патрон к стрелковому оружию - 66242 единиц;

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Данные о конфискации вооружения актуальны на момент до 23 сентября.

Стоит отметить, что меньше чем за день ведения боевых действий армия Нагорного Карабаха потеряла около 50% личного состава и лишилась боеприпасов для ведения боя с азербайджанскими военными. Оставшееся на складах, скорее всего, ушло бы за несколько дней боевых действий, если не меньше.

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На текущий момент Азербайджан приступил к разминированию территорий, в районе которых проходили боевые действия.

#азербайджан #нагорный карабах
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