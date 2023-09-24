Они просили политическое убежище на фоне возможного призыва в армию.

Издание Redaktionsnetzwerk Deutschland, ссылаясь на данные Министерства внутренних дел Германии, сообщило о поступивших с 24 февраля 2022 года заявлений от 3,5 тысяч россиян с просьбой удовлетворить им ходатайство о предоставлении политического убежища. Россияне объясняли соответствующий запрос призывным возрастом и нежеланием воевать, что является основанием для предоставления убежища в стране.

Несмотря на это, как стало известно от немецкого ведомства, за весь период было принято решение более чем по 1,5 тысяч ходатайств от уклонистов, лишь 90 из которых были удовлетворены. Около 1,1 тысяч ходатайств были отклонены на основании Дублинского соглашения, обязывающего потенциальных беженцев подавать прошение об убежище в той стране, где они впервые пересекли границу Европейского союза. Стоит отметить, что фактически вышеуказанный документ не обязывает страну отказывать мигрантам в их прошении, она может удовлетворить запрос и взять беженца на своё усмотрение, но в этом случае немецкое правительство решило не делать исключение для россиян.

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Российские правозащитные сообщества, выступающие с явным антивоенным посылом, уже ранее просили Европейский парламент выработать единый подход к к предоставлению международной защиты, но услышаны не были.