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Nacvark
НАТО в рамках учений Northern Coasts впервые отработали действия на случай задействования 5-й статьи
Обозначенная статья Североатлантического договора гласит о коллективной безопасности блока.

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В рамках военно-морских учений НАТО под наименованием Northern Coasts, проходящих ежегодно в прибрежных районах Прибалтийских стран - Латвии и Эстонии, участниками учений был отработан сценарий задействования 5-й статьи Североатлантического договора. Обозначенная статья предусматривает коллективную безопасность участников блока: нападение на одну из стран североатлантического альянса считается нападением на альянс.

В проходящих с 9 по 23 учениях под командованием Военно-морских сил Германии было задействовано 3,2 тысяч военнослужащих, 30 кораблей и подводных лодок, 15 самолётов из 14 стран, принимающих участие в отработке совместных военных действий. Ещё перед началом учений Командующий Военно-морскими силами Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак заявил, что НАТО посылает России ясный сигнал о своей настороженности. Он подчеркнул, что надёжный способ сдерживания включает в себя и способность атаковать.

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Учения НАТО на воде затронули проведение десантных операций, нанесения ударов кораблями по наземным целям и обеспечения безопасности морских маршрутов в Балтийском море.

#нато #northern coasts
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