Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сослалась на необходимость выполнения требований для вступления.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью The Washington Post заявила, что её поражает решимость украинцев вступить в Европейский союз. Помимо этого она рассказал про то, как ей когда-то украинский президент говорил, что украинские солдаты, сидящие в окопы, думают лишь о том, как их дети будут жить в будущем под защитой Европейского союза.

Тем не менее, европейская чиновница не может назвать конкретных сроков вступления для Украины, утверждая, что это зависит от самой страны. Связано это с выдвигаемыми к стране-кандидату критериями, затрагивающими экономический, правоохранительный и судебный сектор.

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Стоит отметить, что получение Украиной статуса-кандидата на вступление в Европейский союз мало что говорит о скором вступлении в союз. Есть не один случай, когда потенциальные кандидаты на членство выполняли Копенгагенские критерии (критерии на вступление в союз) десятилетиями, но так и не получили членство. В их числе и Турция, которая претендовала на вступление в экономический союз европейских государств.