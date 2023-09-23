Произошло это во время массированной атаки украинских БПЛА на Севастополь.

Вчера украинские силы провели массированную атаку беспилотных летательных аппаратов, а за ними ракетным ударом поразили штаб Черноморского флота. Министерство обороны России подтвердило информацию о повреждении здания, отметив, что оно представляет историческую ценность.

Британское издание Sky News пишет, что Украина могла использовать в ходе своей атаки на Севастополь ракеты Storm Shadow, поставленные Великобританией. Официально российское оборонное ведомство отчиталось о сбитии пяти ракет и одном попадании - по штабу Черноморского флота.

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Учитывая имеющиеся фотографии и видео с состоянием здания на текущий момент, российский штаб если и подлежит восстановлению, то это требует определённого времени, а если вспомнить о его исторической ценности, то и работы реконструкторов.

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Ранее украинские власти утверждали, что во время своих атак на Крым используют беспилотники собственного производства, хотя Соединённые Штаты Америки разрешили использовать их оружие по военным целям полуострова, так как он входит в планы украинцев по возвращению границ 1991 года.