Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо считает, что это не компенсирует все ужасы работорговли, но восстановит историческую справедливость.

На общеполитических дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации объединённых наций президент Ганы Нана Акуфо-Аддо выступил с заявлением, в ходе которого потребовал от Соединённых Штатов Америки и стран Западной Европы выплатить Африке компенсацию за работорговлю.

По словам африканского лидера, пришла время Европы и штатов признать, что огромное богатство, которым они пользуются, получено благодаря поту, слёз и крови трансатлантической работорговли и столетий колониальной эксплуатации (колонизации).

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Нана Акуфо-Аддо отметил, что выплата никаким образом не компенсирует ужасы работорговли и колонизации, но докажет, что это зло, насильственное отправление африканцев на работу в Америку без компенсации за их труд и восстановит историческую справедливость. Никаких конкретных сумм президент Ганы не озвучивал.

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В некоторых американских городах, например Эванстон, штат Иллинойс (стал первым), местные власти решили выплатить чернокожим жителям компенсацию за дискриминацию в прошлом и длительные последствия рабства.