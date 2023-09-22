На текущий момент и F-16 украинцы не получили.

После долгих обсуждений Украина всё-таки смогла достичь договорённостей о поставке американских истребителей F-16, на которых сейчас украинские лётчики обучаются. После завершения обучения страны, обещавшие поставить самолёты, приступят к реализации своих обещаний.

Спикер Военно-воздушных сил Вооружённых сил Украины Юрий Игнат заявил, что украинскому командованию тоже стоит думать про перспективу, то есть о амерканских истребителях пятого поколения F-35 и разрабатываемого шведского Gripen того же поколения.

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Тем не менее, украинский офицер отметил, что текущий приоритетом является получение от союзников истребителей четвёртого поколения F-16, за тем уже истребители того же поколения JAS 39 Gripen. В перспективе украинцы хотят иметь уже истребители пятого поколения американского и шведского производства.

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На текущий момент не все страны НАТО ещё перешли с устаревших F-16 на более современные F-35. Стоимость одного истребители пятого поколения на момент 2007 года достигала 221 миллионов долларов, сейчас ценник более демократичный - 79 миллионов долларов.