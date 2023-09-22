Польские власти отмечают, что на транзит ограничений не накладывалось.

После того, как в Европейском союзе отказались от продления эмбарго на ввоз украинского зерна, Польша и другие европейские государства ввели соответствующие бессрочные ограничения на импорт украинских сельскохозяйственных товаров в одностороннем порядке. В ответ на это Украина подала жалобу на страны во Всемирную торговую организацию.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак объяснил, что суть спора между украинцами поляки заключается в желании украинских олигархов продавать своё зерно на польском рынке. Это, по словам польского министра, вредит поляков. Блащак порекомендовал украинцам торговать зерном на других рынках.

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Мариуш Блащак утверждает, что несмотря на давление со стороны Украины, Польша продолжит защищать интересы польских фермеров. Тем не менее, чиновник подчеркнул, что польское правительство никак не ограничивало транзит украинского зерна через польские территории, лишь воспрепятствовав перенасыщению польского рынка более дешёвым украинским зерном, продающегося в ущерб национальному производителю.