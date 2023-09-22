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Nacvark
Пашинян обвинил Россию в провале миротворческой миссии в Карабахе
Он не исключает ответственность Еревана, но видит провалах в действиях российских миротворцев.

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Вчера была новость о том, что Нагорный Карабах официально подписал документ, свидетельствующий о капитуляции карабахских властей и сдаче региона Азербайджану. Армения не предприняла никаких попыток вступиться за Арцах, а в Ереване на фоне этого прошлись массовые митинги.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с заявлением, в котором подтвердил долю ответственности Еревана в действиях в регионе Нагорного Карабаха, но отметил, что нельзя исключать провалы российского миротворческого контингента.

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По словам главы армянского правительства, если российские миротворцы смогли договориться о прекращении огня, которое в последствии перешло в капитуляцию карабахских властей, то почему они не могли договориться над предотвращением нападения на Нагорный Карабах.

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В кабинете Пашиняна ожидали, что Россия предупредит Армению о начале Азербайджаном военной операции. Тем не менее, как утверждает представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, Россия сама стала в курсе азербайджанских намерений лишь после начала военных боевых действий в регионе.

#россия #армения #азербайджан #карабах #пашинян
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