Российская компания назвала свой дрон «Италмас»

С осени 2022 года российская армия начала использовать иранские дроны-камикадзе Shahed для нанесения ударов по украинским территориям. Уже в 2023 году дроны начали собирать в России - это «Герань».

Российская компания Zala Aero сообщила о собственной разработке - беспилотном летательном аппарате «Италмас», выполняющем ту же функцию, что и «шахид» - дрона-камикадзе. Соответствующий сюжет вышел на телеканале «Россия 1».

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В телесюжете рассказывается, что новый дрон имеет режим полёта, обеспечивающий продолжительное нахождение в воздухе, имеет схожую с «Геранью» форму и оснащён двигателем внутреннего сгорания. Топливо заливается в крыльевые баки дрона. Дальность действия дрона превышает 200 км.

Как уточняется, особенность «Италмас» заключается в том, что он не переносит оружие, а сам им является. В беспилотнике присутствует возможность вести огонь напрямую с дрона.

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Zala Aero сообщает о готовности перейти к поставкам дронов, которые уже были протестированы зимой. Информация о стоимости нового беспилотника озвучена не была.