Депутат Андрей Гурулёв также подчеркнул важность возвращения 12 - 15 часового рабочего дня без выходных.

Депутат Государственной думы и член комитета по вопросам обороны генерал-лейтенант Андрей Гурулёв назвал условие для достижения Россией победы в боевых действиях на украинских территориях. И это способ полностью завязан на мобилизации.

По словам российского депутата, в первую очередь необходимо мобилизовать всех «трутней», которые годами стоят на бирже труда. Благодаря такому шагу он видит возможным пополнить численность российской армии.

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Гурулёв подчеркнул важность возвращения 12 - 15 часового рабочего дня с отменой выходных дней. Депутат использовал железный аргумент в пользу этого, снимающий необходимость объяснений: «Во время Великой отечественной войны вопросов никто не задавал»

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На текущий момент российский официальные лица неоднократно сообщали об отсутствии необходимости проводить новую волну мобилизации. Утверждается, что российская армия пополняет свою численность и возмещает боевые потери за счёт выполнения планов по заключению контрактов на военную службу с российскими гражданами.