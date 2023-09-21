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Nacvark
Армения активно готовится к концерту Snoop Dogg-a, несмотря на сдачу Нагорного Карабаха и протесты
Концерт рэпера состоится, несмотря на сдачу Карабаха.

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Вчера власти непризнанной республики Нагорного Карабаха при посредничестве российского миротворческого контингента подписали акт о фактической капитуляции, предусматривающий вывод всех армянских военных формирований и переход региона под контроль Азербайджана. Связано это с тем, что меньше чем за сутки военные Карабаха потеряли около 50% своей живой силы, более 90 боевых позиций, а также израсходовали все запасы боеприпасов.

Несмотря на недавний пограничный конфликт и массовые протесты в Ереване, Армения продолжает активную подготовку к концерту американского рэпера Snoop Dogg-a, который выступит 23 сентября. Более того, есть информация от Telegram-канала Mash о том, что концерт проводится под эгидой армянского правительства: на проведение мероприятия выделили из государственного бюджета 6 миллионов долларов.

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На выделенной площадке обустраивают местность, устанавливают клиновые леса, а также аппаратуру, хотя остаётся угроза срыва. Местное население в Instagram канале рэпера допускает перенос концерта, а в Facebook аккаунте организаторов (Doping Space) был пост о переносе мероприятия на неопределённый срок, который позже удалили.

#армения #snoop dogg
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