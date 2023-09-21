реклама
Вчера Азербайджан объявил о проведении военной операции по ликвидации бандитских формирований на территории Нагорного Карабаха. Под бандитскими формированиями азербайджанское правительство подразумевает власть непризнанной республики. Армения назвала азербайджанские действия широкомасштабной агрессией, а также призвала Соединённые Штаты Америки к вмешательству.
Как итог, меньше чем за сутки Вооружённые силы Нагорного Карабаха были разгромлены. Страна потеряла около 1 тысячи военнослужащих, что равно около 50% её действующего личного состава, а также израсходовала все свои боеприпасы. По заявлениям азербайджанской стороны, они заняли более 90 боевых позиций. Армения не вступилась на стороне карабахских властей, из-за чего в Ереване начались протесты против премьер-министра Никола Пашиняна.
реклама
Власти Нагорного Карабаха были вынуждены подписать при участии Азербайджана документ, который свидетельствовал о фактической капитуляции непризнанной республики. В числе азербайджанских требований:
- Прекращение боевых действий;
- Уход армянских военных из зоны развёртывания российского миротворческого контингента;
- Карабахская армия расформировывается;
- Всё вооружение и тяжёлая техника сдаётся Азербайджану;
При выполнении этих условий Нагорный Карабах перестаёт существовать, тем самым входя в состав Азербайджана. Реализация договорённостей обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом.