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Nacvark
Нагорный Карабах подписал капитуляцию перед Азербайджаном
Карабахская армия не смогла выстоять под натиском азербайджанцев.

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Вчера Азербайджан объявил о проведении военной операции по ликвидации бандитских формирований на территории Нагорного Карабаха. Под бандитскими формированиями азербайджанское правительство подразумевает власть непризнанной республики. Армения назвала азербайджанские действия широкомасштабной агрессией, а также призвала Соединённые Штаты Америки к вмешательству.

Как итог, меньше чем за сутки Вооружённые силы Нагорного Карабаха были разгромлены. Страна потеряла около 1 тысячи военнослужащих, что равно около 50% её действующего личного состава, а также израсходовала все свои боеприпасы. По заявлениям азербайджанской стороны, они заняли более 90 боевых позиций. Армения не вступилась на стороне карабахских властей, из-за чего в Ереване начались протесты против премьер-министра Никола Пашиняна.

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Власти Нагорного Карабаха были вынуждены подписать при участии Азербайджана документ, который свидетельствовал о фактической капитуляции непризнанной республики. В числе азербайджанских требований:

  • Прекращение боевых действий;
  • Уход армянских военных из зоны развёртывания российского миротворческого контингента;
  • Карабахская армия расформировывается;
  • Всё вооружение и тяжёлая техника сдаётся Азербайджану;
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При выполнении этих условий Нагорный Карабах перестаёт существовать, тем самым входя в состав Азербайджана. Реализация договорённостей обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом.

#азербайджан #нагорный карабах
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