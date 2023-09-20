Он утверждает, что страна должна была разоружиться ещё в 90-х.

Накануне заседания Генеральной Ассамблеи Организации объединённых наций украинский президент Владимир Зеленский вместе со своей супругой прибыл в Нью-Йорк, где выступил с рядом собственных заявлений.

Украинский президент утверждает, что после распада Советского союза ядерное оружие перешло России, однако Украина отказалась от него, поэтому россияне также должны были разоружиться в 90-х годах. Он подчеркнул, что Россия не имеет права владеть ядерным оружием. Помимо этого Зеленский заявил, что ХХ век научил весь мер воздерживаться от использования ядерного оружия, не развёртывая его и не угрожая им. Скорее всего, украинский президент имел в виду плачевный опыт применения ядерного оружия в прошлом веке, последствия которого ощутимы до сих пор.

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Более того, Владимир Зеленский уверяет, что Россия использует Запорожскую атомную электростанцию как рычаг давления, угрожая утечками радиации.

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В своём выступлении украинский президент успел затронуть тему украинского зерна, связи России с Белоруссией, гражданскую войну в Сирии, авиакатастрофу с гибелью Пригожина и другие наболевшие вопросы.