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Nacvark
Турция поддержала военную операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе
Азербайджан добивается вхождения региона в свой состав.

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Вчера Министерство обороны Азербайджана объявило о проведении «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» страны. На фоне этого азербайджанская армия начала активно применять своё вооружение по территориям региона, что вызвало недовольство по всему миру. Очевидно, что Армения заняла позицию Нагорного Карабаха, хотя вмешиваться в конфликт напрямую не собирается.

Министры обороны Азербайджана Закир Гасанов и Министр обороны Турции и Яшар Гюлер провели телефонный разговор, в результате которого азербайджанцы проинформировали турецкое правительство о ходе «антитеррористических мероприятий локального характера». Турецкий министр отметил, что Турция, как и всегда, находится рядом с Азербайджаном.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал своё заявление, в котором сообщил, что главной целью должно совместное мирное проживание азербайджанцев и армян в регионе Нагорного Карабаха. Он подчеркнул, что Анкара поддерживает военную операцию Баку, проводимую в регионе.

#турция #армения #азербайджан #нагорный карабах
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