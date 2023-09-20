Между Азербайджаном и Нагорным Карабахом идут боевые действия.

Вчера Азербайджан объявил о проведении военной операции, целью которой является «уничтожение бандитских формирований» в регионе Нагорного Карабаха. Страна планирует восстановить конституционный лад, то есть решить территориальные претензии на регион в свою пользу. Россия, как потенциальный союзник Армении, отреагировала на ситуацию лишь призывом к дипломатическому урегулированию и не предприняла никаких шагов по противодействию азербайджанской армии, при этом удерживая миротворческий контингент в регионе.

На фоне этого армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян, назвавший военную операцию Азербайджана «широкомасштабной агрессией», призвал Соединённые Штаты Америки вмешаться в ситуацию в регионе. По словам дипломата, теперь пришла очередь Штатов решить, какие меры будут предприняты для препятствия агрессии и военного нападения на Нагорный Карабах.

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Ещё в апреле премьер-министр Армении Никол Пашинян был согласен с тем, что армяне должны отказаться от претензий на Нагорный Карабах, иначе им никто не даст развиваться. Как итог, никаких фактических действий за этим не последовало, а ситуация обострялась с каждой неделей и пришла к фазе активных боевых действий.