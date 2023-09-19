Пилот катапультировался, а от самолёта и след простыл.

Несколько дней назад над штатом Южная Каролина произошла пропажа истребителя пятого поколения F-35. Объединённая авиабаза «Чарльстон» оповестила, что с пилотом самолёта всё порядке, однако следы судна потеряны. Лётчик катапультировался, по какой причине - неизвестно.

Член палаты представителей Нэнси Мейс от вышеупомянутого штата сообщила в своей странице Twitter(нынешний - X), что у неё была одна из самых коротких встреч с представителями американской морской пехоты. Во время встречи военные, которых послали проинформировать Конгресс о ситуации с пропавшим истребителем, попросту не смогли ничего рассказать о судьбе самолёта. Они не в курсе, находится ли F-35 в воздухе или под водой.

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На текущий момент Пентагон не располагает никакой информацией о том, куда пропал американский истребитель. Можно предположить, что он попросту затонул в Северной части Атлантического океана.

Стоит отметить, что F-35 является относительно новой версией американского истребителя, которым сейчас штаты активно вооружают своих союзников, выполняя заключённые ещё несколько лет назад военные контракты. По состоянию на 2023 года произведено более 965 истребителей данного типа.