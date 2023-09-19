Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
В США «потеряли» новый истребитель пятого поколения F-35
Пилот катапультировался, а от самолёта и след простыл.

реклама

Несколько дней назад над штатом Южная Каролина произошла пропажа истребителя пятого поколения F-35. Объединённая авиабаза «Чарльстон» оповестила, что с пилотом самолёта всё порядке, однако следы судна потеряны. Лётчик катапультировался, по какой причине - неизвестно.

Член палаты представителей Нэнси Мейс от вышеупомянутого штата сообщила в своей странице Twitter(нынешний - X), что у неё была одна из самых коротких встреч с представителями американской морской пехоты. Во время встречи военные, которых послали проинформировать Конгресс о ситуации с пропавшим истребителем, попросту не смогли ничего рассказать о судьбе самолёта. Они не в курсе, находится ли F-35 в воздухе или под водой.

реклама

На текущий момент Пентагон не располагает никакой информацией о том, куда пропал американский истребитель. Можно предположить, что он попросту затонул в Северной части Атлантического океана.

Стоит отметить, что F-35 является относительно новой версией американского истребителя, которым сейчас штаты активно вооружают своих союзников, выполняя заключённые ещё несколько лет назад военные контракты. По состоянию на 2023 года произведено более 965 истребителей данного типа.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сша #f-35
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Биоинженеры создали ГМО-бактерию, способную победить Большое мусорное пятно в океане
В Белом доме видят прогресс контрнаступления
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Вирусный ролик о походе в российский супермаркет открыл глаза полякам на бесполезность санкций
29
Озвучена цель сегодняшнего ночного ракетного удара ВС РФ по объектам на Украине
2
Military Watch: обновленный Т-80 может получить пушку "Арматы" и динамическую защиту "Малахит"
11
Popular Mechanics: истребитель F-15EX способен поразить шесть самолетов противника за один вылет
13
Оружейный барон Виктор Бут опроверг слухи о продолжении дела Евгения Пригожина
+
iPhone 15 Pro Max против Samsung Galaxy S23 Ultra: сравнение технических характеристик
11
Данилов: Западные страны должны законодательно закрепить долгосрочную военную помощь Киеву
4
The Telegraph: Настроения на Украине ухудшаются из-за долгого конфликта
1
Почему F-35 называют самым совершенным истребителем на планете, несмотря на множество компромиссов
9
TSMC уже к 2040 году рассчитывает полностью перейти на использование электроэнергии из возобновляемых источников
+
iPhone 15 Pro Max в цвете Natural Titanium доберутся до пользователей только в ноябре
1
53 смартфона Xiaomi завершили жизненный цикл (EoS) и не получат прошивку MIUI 15 на Andriod 14
2
Что пошло не так с Солнцепеком на Украине
34
Готовьтесь к длительному конфликту на Украине, предупреждает глава НАТО
2
По неофициальным данным, количество предварительных заказов на Tesla Cybertruck превысило 2 млн
+
Стационарные камеры в Санкт-Петербурге теперь контролируют ремень безопасности
+
Чип новой игровой консоли Nintendo может получить 8 ядер Cortex A78 и 1280 CUDA ядер NVIDIA Ampere
7
В Сети появилось фото Су-34 с подвешенной авиабомбой ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции
+
Инспекторская группа "Царские волки" испытает в зоне Спецоперации новые дроны-камикадзе «БАС-80»
1
НАТО: снабжать Украину вооружением в необходимом объеме невозможно
+

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Сентябрь)
29
ТОП-15 мифов о ноутбуках
102
Самый главные недостатки видеокарт NVIDIA – почему компания перестала делать продукты для «людей»
60
Со дна постучали - во что можно поиграть на Geforce GT 730
26
Су-34 стал первым истребителем в мире с возможностями стратегического ракетоносца
9
Итоги гоночного уик-энда 16-17 сентября
1
Топ-6 причин, почему железо от AMD - лучший выбор для Ждуна
25
Русский язык: почему "великий и могучий"
10
Подводная лодка ВМС Китая исчезла с радаров в Тайваньском проливе — АТ
+
В Вашингтоне подсчитали вероятный ущерб от конфликта с Китаем из-за Тайваня в триллионы долларов
3

Сейчас обсуждают

Shatun29
06:54
Во первых не 4800, а 6400 и собирал на заказ то что запрашивали. Бесполезный это врятли. ровно тоже самое говорили когда я брал первый двухъядерник ещё на 939 сокете амдешный, потом первый четырёхъяде...
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Сентябрь)
Евгений Богатнов
06:52
Текущая ситуация тут непричем. Инфляция всегда была. Просто ты человек такой. Ищи нормальную работу.
Вирусный ролик о походе в российский супермаркет открыл глаза полякам на бесполезность санкций
Олесь Кука
06:48
Топ-6 причин, почему железо от AMD - лучший выбор для Ждуна
Даурен Джалбиров
06:42
Вы не пользовались с флагманами других компаний? То и называть уродом рано. По фото возможности Хуавей удивительно лучше Айфона. Видео надеюсь они улучшили. Надо подождать обзор Айфона 15, и тогда нуж...
Huawei теснит Apple – китайцы платят сборщикам Mate 60 Pro больше, чем Apple за новый iPhone 15
Олесь Кука
06:35
На фото вполне себе карбоновая рама типа F450 и движки "ангелы", которые продавались на хоббикинге
Украинские военные ради экономии и дешевизны изготавливают самодельные дроны из фанеры и труб
Олесь Кука
06:32
А картинка совсем не о том. Что вы там курите, раздолбаи беграмотные?
В Польше рассекретили документы, допускавшие сдачу почти половины территории страны РФ
Андрей Калакуцкий
05:54
Томск 95 бензин 50,3 р в 6ачале года 47.5 меньше 10 процентов.
Вирусный ролик о походе в российский супермаркет открыл глаза полякам на бесполезность санкций
Антон Стира
05:52
Я 2года его смотрю и не разу не видел от него рекламу нвидиа! Я его смотрю его ,как Петросяна)))
Самый главные недостатки видеокарт NVIDIA – почему компания перестала делать продукты для «людей»
Velyurov
05:37
Приезжай под Работино, похавай.
Су-34 стал первым истребителем в мире с возможностями стратегического ракетоносца
Velyurov
05:35
Как дела, хохлядь, уже поймали убежавший господский F-35?
Су-34 стал первым истребителем в мире с возможностями стратегического ракетоносца
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем