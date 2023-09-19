В чём именно он выражается - не уточняется.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Соединённых Штатов Америки Джон Кирби на брифинге об участии штатов в Генассамблее Организации объединённых наций заявил, что украинские военнослужащие достигают прогресса в контрнаступлении.

О каком именно прогрессе была речь - непонятно, но, скорее всего, имелось в виду, что какие-то изменения в зоне боевых действий, пусть даже измеримые в метрах, происходят. Американской чиновник добавил, что американский президент Джо Байден надеется на предстоящей встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне узнать о ситуации в зоне боевых действий.

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Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что контрнаступление не закончится счастливым концом, так как Украина потеряла много людей. Несмотря на это, украинцы продолжат свои наступательные операции и в более холодную погоду, хотя изначально предполагалось, что осенью украинской армии придётся минимизировать свои наступательные амбиции, а зимой и вовсе отказаться от них.